Ivana Trump | vita privata | biografia | lavoro | morte | mariti | figli e curiosità sulla ex modella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 luglio 2022) Scopriamo di piùdi, regina indiscussa del gossip internazionale. In origine foto, la donna, scomparsa nella giornata del 14 Luglio, è celebre nel mondo soprattutto per avere sposato in passato Donald, magnate americano ed ex Presidente USA. La notizia del decesso è stata diffusa proprio dall’ex consorte e padre dei suoi, arrivando come un fulmine a ciel sereno. Ecco alcune informazionibiondissima protagonista del jet-set. Chi eraMarie Zelnickovà, diventatadopo il matrimonio con Donald, era nata a Zlìn, in Repubblica Ceca, il 20 ...