Ivana Trump morta | parla l’amica Simona Ventura | “Non ha retto al dolore per Rossano Rubicondi Il loro amore vero e importante”

"Mi dispiace molto, sono davvero addolorata perché non mi aspettavo che Ivana se ne andasse via così, all'improvviso". È davvero dispiaciuta Simona Ventura mentre parla della morte di Ivana Trump, che aveva conosciuto nel 2008 a Miami attraverso Rossano Rubicondi: con lei aveva intrecciato un rapporto che, nonostante la distanza, ha coltivato in questi anni senza troppi clamori. "L'ho sentita anche pochi mesi fa, dopo la morte di Rossano: penso che per lei sia stato un dolore troppo grosso da superare", rivela la conduttrice a Fq Magazine. Simona, quando vi siete conosciute lei e Ivana Trump? Il nostro rapporto è nato grazie a ...

