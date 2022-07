Ivana Trump, mistero sulla morte dell’ex moglie di Donald: il corpo trovato in fondo alle scale (Di venerdì 15 luglio 2022) Non sono ancora state chiarite le cause della morte di Ivana Trump. La prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata trovata senza conoscenza in fondo alle scale della sua casa di New York. Lo ha dichiarato una fonte alla testata online Radar, che ha poi concluso dicendo che i soccorsi arrivati intorno a mezzogiorno del 14 luglio non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non c’è ancora ufficialità sul fatto che l’imprenditrice di 73 anni sia morta per attacco cardiaco come ha riportato Abc. La polizia, infatti, sta ancora indagando sulla possibilità di una caduta nel suo appartamento nell’Upper East Side, di fronte a Central Park. Intanto, il medico legale sta ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Non sono ancora state chiarite le cause delladi. La primapresidente degli Stati Unitiè stata trovata senza conoscenza indella sua casa di New York. Lo ha dichiarato una fonte alla testata online Radar, che ha poi concluso dicendo che i soccorsi arrivati intorno a mezzogiorno del 14 luglio non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non c’è ancora ufficialità sul fatto che l’imprenditrice di 73 anni sia morta per attacco cardiaco come ha riportato Abc. La polizia, infatti, sta ancora indagandopossibilità di una caduta nel suo appartamento nell’Upper East Side, di fronte a Central Park. Intanto, il medico legale sta ...

