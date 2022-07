Ivana Trump eredità | aveva figli? A chi va il suo patrimonio? Chi sono i suoi eredi?

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - massimo21021978 : RT @BlueBel87796049: Renzi non ha ancora postato una foto che lo ritrae con Ivana Trump?? - sissiago : RT @LoreSebastiani: Ivana Trump nel film cult “Il club delle prime mogli” dice a tre donne (i cui mariti le hanno scaricate per donne più g… -

è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a New York . L'annuncio della sua morte è arrivato proprio da parte del suo ex marito Donald , con il quale aveva condiviso tanti anni di ...È stata colta da un malore che l'ha sorpresa nel suo appartamento newyorchese di Manhattan in tarda serata,, morta a 73 anni per un arresto cardiaco. L'ex moglie del tycoon Donaldquella stessa sera era andata a cenarenel suo ristorante preferito, vicino al suo appartamento. A ricostruire ...Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, è morta nella notte del 14 luglio. A chi andrà la sua eredità Quanti figli aveva la donna e chi sono i suoi eredi Scopriamo ...Si sta godendo il meritato relax dopo le fatiche del suo anno televisivo a cui tornerà a Settembre come confermato nelle scorse settimane, eppure proprio in queste ore ha deciso di prendersi un ...