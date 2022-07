Ivana Trump | com' è morta la ex moglie di Donald «Le ultime ore al ristorante Sembrava stanca»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva cenato nel suopreferito, non lontano da casa.poco dopo nel suo appartamento a New York ed è stata trovata senza vita a causa di un arresto...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - 95_addicted : RT @supereroetv: Ivana Trump e Rosanno Rubicondi... Vi immagino così adesso... - DonnaGlamour : Ivana Trump le sue ultime ore passate in un ristorante: “Era stanca, ma sembrava a posto” -

Madre di tre figli dell'ex capo di Stato americano, aveva 73 anni. A confermare il decesso è stata la famiglia con una dichiarazione all'Abc News È morta all'età di 73 anni, la prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donalde madre dei suoi tre figli più grandi. Lo ha confermato la famiglia in una dichiarazione all'Abc News. 'Nostra madre era ...morta: l'intensa vita privata dell'ex modellaè morta improvvisamente a 73 anni. L'ex modella sarebbe deceduta a causa di un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo.Ivana Trump è morta all'età di 73 anni nella sua casa di New York. Un decesso improvviso e inaspettato: ecco qual è la causa.Ivana Trump ha passato le sue ultime ore nel suo ristorante preferito a pochi passi dal suo appartamento, i proprietari del locale hanno raccontato come stesse ...