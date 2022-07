Ivana Trump, com’è morta la ex moglie di Donald. «Le ultime ore al ristorante. Sembrava stanca» (Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva cenato nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. Ivana Trump è morta poco dopo nel suo appartamento a New York ed è stata trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d’ore in un locale dove però l’ex moglie di Donald non aveva accusato particolari malesseri. E sono stati proprio i proprietari dell’Altesi Restaurant, un ristorante di cui Ivana Trump era cliente affezionata, a raccontarlo al Sun: «Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista – ha spiegato Paola Alavian -. Non pensavo avesse problemi di salute, Sembrava forse un po’ ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva cenato nel suopreferito, non lontano da casa.poco dopo nel suo appartamento a New York ed è stata trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d’ore in un locale dove però l’exdinon aveva accusato particolari malesseri. E sono stati proprio i proprietari dell’Altesi Restaurant, undi cuiera cliente affezionata, a raccontarlo al Sun: «Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista – ha spiegato Paola Alavian -. Non pensavo avesse problemi di salute,forse un po’ ...

