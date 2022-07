“Ivana è morta” L’annuncio choc di Donald Trump | il suo corpo ritrovato senza vita Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) È, la prima moglie di. La donna, 73 anni, è scomparsa a seguito di un infarto nel suo appartamento newyorchese dell’Upper East Side di Manhattan. L’ex modella cecoslovacca è stata ritrovatadalla polizia di New York dopo che una telefonata è stata fatta al 911, il numero americano per le emergenze. A riferirlo è il canale Abc7 che fa anche presente che fonti della polizia hanno detto inoltre che non ci sono elementi sospetti nel decesso e cheper cause naturali. Èe ad annunciarlo al mondo è proprio il suo ex marito. L’ex prescindete Usa lo ha fatto tramite un ...