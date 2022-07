Italia-Spagna oggi, Europei basket femminile U20: orario 15 luglio, programma, tv, streaming (Di venerdì 15 luglio 2022) Primo campionato europeo giovanile e prima possibilità di raggiungere un obiettivo elevato per l’Italia. Le azzurre guidate da Andrea Mazzon anche senza Matilde Villa (fermata dal Covid-19) hanno dominato le partite finora giocate, arrivando in maniera tonante alla semifinale degli Europei Under 20. LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE U20 DI basket femminile TRA Italia E Spagna DALLE 18.00 L’avversaria odierna, la Spagna, ha vissuto un percorso simile, se non altro in virtù di alcuni successi per divario enorme. Questo il suo cammino: +40 sulla Lituania, +61 sulla Bulgaria, +10 sulla Polonia, +57 sull’Irlanda (ottavi), +14 sull’Ungheria (quarti). Per contro, l’Italia: +15 sulla Svezia, +29 sulla Finlandia, +32 sul Belgio, +40 sull’Olanda e +36 sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Primo campionato europeo giovanile e prima possibilità di raggiungere un obiettivo elevato per l’. Le azzurre guidate da Andrea Mazzon anche senza Matilde Villa (fermata dal Covid-19) hanno dominato le partite finora giocate, arrivando in maniera tonante alla semifinale degliUnder 20. LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE U20 DITRADALLE 18.00 L’avversaria odierna, la, ha vissuto un percorso simile, se non altro in virtù di alcuni successi per divario enorme. Questo il suo cammino: +40 sulla Lituania, +61 sulla Bulgaria, +10 sulla Polonia, +57 sull’Irlanda (ottavi), +14 sull’Ungheria (quarti). Per contro, l’: +15 sulla Svezia, +29 sulla Finlandia, +32 sul Belgio, +40 sull’Olanda e +36 sulla ...

