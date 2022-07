Italia-Islanda, Europei femminili: un pari che lascia in vita le azzurre (Di venerdì 15 luglio 2022) Un punto che salva il torneo. Una lunghezza che lascia ancora in vita il team azzurro, ma che genera diversi rimpianti nella ragazze di Milena Bertolini. La Nazionale Italiana femminile di calcio non riesce a far sua l’intera posta in palio contro la più debole Islanda: la squadra nordica passa immediatamente in vantaggio e complica i piani delle azzurre, brave a riprendere il match nella ripresa. L’aiuto arriva dalla Francia, carnefice della spedizione tricolore nel primo appuntamento di questa fase a gironi: le transalpine sconfiggono il Belgio, si qualificano meritamente al turno successivo, e regalano una chance alle Italiane. Contro le Diavolosse Rosse serve una vittoria per staccare il pass al prossimo step degli Europei femminili di calcio. Ecco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Un punto che salva il torneo. Una lunghezza cheancora inil team azzurro, ma che genera diversi rimpianti nella ragazze di Milena Bertolini. La Nazionalena femminile di calcio non riesce a far sua l’intera posta in palio contro la più debole: la squadra nordica passa immediatamente in vantaggio e complica i piani delle, brave a riprendere il match nella ripresa. L’aiuto arriva dalla Francia, carnefice della spedizione tricolore nel primo appuntamento di questa fase a gironi: le transalpine sconfiggono il Belgio, si qualificano meritamente al turno successivo, e regalano una chance allene. Contro le Diavolosse Rosse serve una vittoria per staccare il pass al prossimo step deglidi calcio. Ecco ...

