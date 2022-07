Italia Femminile, Bergamaschi: “Gol gioia immensa, ma amaro in bocca” | VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, ha commentato il pareggio tra Italia e Islanda arrivato grazie ad un suo gol. C'è però l'amaro in bocca per una partita che le azzurre di Milena Bertolini avrebbero meritato di vincere Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 luglio 2022) Valentina, capitano del Milan, ha commentato il pareggio trae Islanda arrivato grazie ad un suo gol. C'è però l'inper una partita che le azzurre di Milena Bertolini avrebbero meritato di vincere

