Italia, fanno colazione al bar ma quando arriva il conto rimangono sconvolti: cos’è successo (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la bella stagione sono arrivate anche le vacanze e la gente, dopo due anni di chiusure a causa della pandemia, ha voglia di sperimentare luoghi nuovi. Però quando si parte per nuove avventure ci si può aspettare anche delle sorprese poco piacevoli, soprattutto per quanto riguarda il nostro portafoglio. Un gruppo di ragazzi ha deciso di visitare la bellissima isola di Capri. I prezzi di Capri sono ben noti e gli amici si sono ritrovati a pagare un conto post colazione decisamente salato. Vediamo nel dettaglio quanto hanno speso.



Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per una colazione a Capri. Al bar Piazzetta un cappuccino e un cornetto sono costati 14 euro. Un utente di TikTok ha condiviso un video che mostra il conto. Un gruppo di ragazzi ha consumato sei cornetti (tre al ... Leggi su tvzap (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la bella stagione sonote anche le vacanze e la gente, dopo due anni di chiusure a causa della pandemia, ha voglia di sperimentare luoghi nuovi. Peròsi parte per nuove avventure ci si può aspettare anche delle sorprese poco piacevoli, soprattutto per quanto riguarda il nostro portafoglio. Un gruppo di ragazzi ha deciso di visitare la bellissima isola di Capri. I prezzi di Capri sono ben noti e gli amici si sono ritrovati a pagare unpostdecisamente salato. Vediamo nel dettaglio quanto hanno speso.Un gruppo di amici ha pagato 78 euro per unaa Capri. Al bar Piazzetta un cappuccino e un cornetto sono costati 14 euro. Un utente di TikTok ha condiviso un video che mostra il. Un gruppo di ragazzi ha consumato sei cornetti (tre al ...

