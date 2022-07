Ista | l' inflazione balza all' 8 | 2% | mai così alta dal 1986

Pubblicità

A spingere su i prezzi gli alimentari e i beni energetici. L'aumento colpisce ovviamente le famiglie meno ...A spingere su i prezzi gli alimentari e i beni energetici. L'aumento colpisce ovviamente le famiglie meno ...Aumento da record dell'inflazione a giugno, + 8% come non si registrava dal 1986, quando salì del 8,2%. Lo segnala l'Istat sottolineando che l'accelerazione dei prezzi degli alimentari lavorati (da ...L'inflazione in Eurozona toccherà nel 2022 il 7,6%, a livelli record, trainata dall'energia. E' la previsione ecoconomica estiva della Commissione Ue, stima rivista al rialzo dal 6,1% di maggio. Stima ...