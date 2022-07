Ischia, Clementino nei guai: ritirata la patente (Di venerdì 15 luglio 2022) Disavventura per Clementino. Al noto rapper napoletano è stata ritirata la patente a Ischia. La vicenda è accaduta nella notte di martedì scorso. Il cantante e conduttore di Made in Sud si trovava sull’isola verde, ospite di una manifestazione cinematografica, quando dopo un’esibizione in un locale, nel fare rientro in albergo è stato fermato dalle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Disavventura per. Al noto rapper napoletano è statala. La vicenda è accaduta nella notte di martedì scorso. Il cantante e conduttore di Made in Sud si trovava sull’isola verde, ospite di una manifestazione cinematografica, quando dopo un’esibizione in un locale, nel fare rientro in albergo è stato fermato dalle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

