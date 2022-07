Intesa Sanpaolo, 500 milioni di euro alle PMI bergamasche per la crescita sostenibile (Di venerdì 15 luglio 2022) Formazione ma anche risorse. Intesa Sanpaolo e Camera di Commercio di Bergamo danno il via al Laboratorio ESG – Enviromental Social Governance, con l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese del territorio nel percorso di transizione verso la sostenibilità e l’economia circolare: un punto di incontro, fisico e virtuale, per affiancare le imprese locali in un percorso di sviluppo volto a generare nuovi vantaggi competitivi e sostenere una crescita di lungo periodo con impatti positivi su ambiente e persone. Un impegno a cui si affianca quello economico di Intesa Sanpaolo, che annuncia un plafond destinato alle PMI bergamasche pari a 500 milioni di euro all’interno di Motore Italia, il programma strategico promosso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Formazione ma anche risorse.e Camera di Commercio di Bergamo danno il via al Laboratorio ESG – Enviromental Social Governance, con l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese del territorio nel percorso di transizione verso la sostenibilità e l’economia circolare: un punto di incontro, fisico e virtuale, per affiancare le imprese locali in un percorso di sviluppo volto a generare nuovi vantaggi competitivi e sostenere unadi lungo periodo con impatti positivi su ambiente e persone. Un impegno a cui si affianca quello economico di, che annuncia un plafond destinatoPMIpari a 500diall’interno di Motore Italia, il programma strategico promosso ...

