Inter-Monaco domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo il 4-1 rifilato al Lugano, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per la seconda amichevole precampionato. I nerazzurri affrontano il Monaco di Philippe Clement allo stadio ‘Paolo Meazza’ di Ferrara, nel primo di un tris di impegni che vedrà l’Inter affrontare formazioni francesi. Appuntamento domani, sabato 16 luglio, alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo il 4-1 rifilato al Lugano, l’di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo per la seconda. I nerazzurri affrontano ildi Philippe Clement allo stadio ‘Paolo Meazza’ di Ferrara, nel primo di un tris di impegni che vedrà l’affrontare formazioni francesi. Appuntamento, sabato 16 luglio, alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Amichevole #InterMonaco domani in tv: orario e diretta streaming - RoncatoAgnese : RT @FcInterNewsit: L'Inter ritrova il Monaco 25 anni dopo: dolci ricordi europei per i nerazzurri - CeoRedBird95 : @MCriscitiello @tvdellosport MA CHE CAZZO TI PRENDI L'ESCLUSIVA DI INTER MONACO SE POI CI METTI LO SPEZZONE DI GARA… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: L'Inter ritrova il Monaco 25 anni dopo: dolci ricordi europei per i nerazzurri - infoitsport : L'Inter ritrova il Monaco 25 anni dopo: dolci ricordi europei per i nerazzurri -