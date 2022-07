Inter, Gazzetta: “Le parole di Asllani caricano il popolo nerazzurro” (Di venerdì 15 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta oggi la Gazzetta le parole di Asllani da giocatore dell’Inter che danno grande motivazione al suo grande ambiente nerazzurro. Le sue parole- “Prima li vedevo in televisione, ora gioco con loro…». In queste poche parole, c’è dentro tutto Kristjan Asllani: umile, disponibile, desideroso di imparare e di imporsi. Sognava l’Inter e l’Inter è arrivata, come nelle favole. Perché quando hai talento e volontà, non esistono limiti. Asllani è uno che ce l’ha fatta, un esempio per tanti bambini che vivono nella sua stessa speranza. Ma l’emozione con cui racconta a Dazn il suo primo impatto col mondo Inter, lascia quasi stupiti. In ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Come riporta oggi laledida giocatore dell’che danno grande motivazione al suo grande ambiente. Le sue- “Prima li vedevo in televisione, ora gioco con loro…». In queste poche, c’è dentro tutto Kristjan: umile, disponibile, desideroso di imparare e di imporsi. Sognava l’e l’è arrivata, come nelle favole. Perché quando hai talento e volontà, non esistono limiti.è uno che ce l’ha fatta, un esempio per tanti bambini che vivono nella sua stessa speranza. Ma l’emozione con cui racconta a Dazn il suo primo impatto col mondo, lascia quasi stupiti. In ...

