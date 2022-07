Inter, evento con Nike per la nuova maglia all’insegna dell’inclusività (Di venerdì 15 luglio 2022) Ieri, in occasione del recente lancio dell’ Inter Home Kit 2022-23, presso gli uffici di Nike, si è tenuto un evento esclusivo che ha visto protagonista la squadra Fc Internazionale Milano. Un’occasione unica per celebrare insieme ai tifosi i valori che uniscono Nike e il Club: tradizione, eleganza e l’indissolubile legame con la città di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 luglio 2022) Ieri, in occasione del recente lancio dell’Home Kit 2022-23, presso gli uffici di, si è tenuto unesclusivo che ha visto protagonista la squadra Fcnazionale Milano. Un’occasione unica per celebrare insieme ai tifosi i valori che unisconoe il Club: tradizione, eleganza e l’indissolubile legame con la città di Calcio e Finanza.

Pubblicità

Inter : 14 luglio, ore 19. Nike HQ, Piazza Gae Aulenti, Milano. I nerazzurri e la nuova maglia saranno lì ad aspettarvi!… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Inter, evento con #Nike per la nuova maglia all’insegna dell’inclusività - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: #Inter, evento con #Nike per la nuova maglia all’insegna dell’inclusività - CalcioFinanza : #Inter, evento con #Nike per la nuova maglia all’insegna dell’inclusività - sportli26181512 : #Notizie #Nike Inter, evento con Nike per la nuova maglia all’insegna dell’inclusività: Ieri, in occasione del rece… -