Inter, Bremer sempre più vicino: lunedì giornata decisiva (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua il pressing dell’Inter su Gleison Bremer. Ormai da settimane è lui l’obiettivo primario della campagna di rafforzamento della difesa voluta da Marotta e Inzaghi, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’ormai vicina cessione di Milan Skriniar. Un’offensiva che ha fatto parlare anche il presidente del Torino Urbano Cairo, conscio che sul difensore brasiliano potrebbe scatenarsi un’asta in Serie A. L’Inter è sempre in vantaggio e lunedì prossimo potrebbe essere la giornata decisiva per concludere positivamente l’affare e anticipare la futura offensiva della Juventus, dopo la cessione di de Ligt al Bayern. L’incontro e le cifre dell’affare Gleison Bremer durante la gara di Serie A tra Torino e Roma, Stadio Grande Torino, Italia, 20 maggio ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua il pressing dell’su Gleison. Ormai da settimane è lui l’obiettivo primario della campagna di rafforzamento della difesa voluta da Marotta e Inzaghi, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’ormai vicina cessione di Milan Skriniar. Un’offensiva che ha fatto parlare anche il presidente del Torino Urbano Cairo, conscio che sul difensore brasiliano potrebbe scatenarsi un’asta in Serie A. L’in vantaggio eprossimo potrebbe essere laper concludere positivamente l’affare e anticipare la futura offensiva della Juventus, dopo la cessione di de Ligt al Bayern. L’incontro e le cifre dell’affare Gleisondurante la gara di Serie A tra Torino e Roma, Stadio Grande Torino, Italia, 20 maggio ...

