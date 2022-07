Inter, Bremer a tutti i costi: lunedì la firma? Skriniar - Psg in dirittura d'arrivo (Di venerdì 15 luglio 2022) Bremer - Inter, si accelera. Con Skriniar e Pinamonti (quasi) in dirittura d'arrivo per Psg e Monza, la società di Viale della Liberazione è pronta a passare dalle parole ai fatti anche per Gleison ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022), si accelera. Cone Pinamonti (quasi) ind'per Psg e Monza, la società di Viale della Liberazione è pronta a passare dalle parole ai fatti anche per Gleison ...

DiMarzio : #Calciomercato | Passi avanti dell'@Inter con il @TorinoFC_1906 per #Bremer: possibile la chiusura entro lunedì - MarcoGuidi13 : #Calciomercato Primi colloqui #Villarreal-#Juve per #PauTorres già avviati: richiesta alta da 50 milioni, ma si tr… - Paolo_Bargiggia : Lungo incontro lunedì tra la @juventusfc e Cairo per parlare di Bremer. Il @TorinoFC_1906, nella eventuale trattat… - MondoBN : CORSPORT, Dispetto Juve - BrandoSuper : @capuanogio Valutazione scesa da 120 a 80 in una settimana Tempo altri 3-4 giorni e lo scippano a 50 mln Per quan… -