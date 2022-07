Instagram down 15 luglio: cosa sta succedendo? Tante lamentele degli utenti (Di venerdì 15 luglio 2022) Continuano i disagi per gli utenti Instagram, il social di proprietà di Meta dà problemi da ieri sera e continuano a giungere segnalazioni. Sono giorni un po’ convulsi per gli utenti dei social network. Nelle ultime giornate infatti, sono stati segnalati diversi down riguardanti vari social, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento delle app, ma L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 luglio 2022) Continuano i disagi per gli, il social di proprietà di Meta dà problemi da ieri sera e continuano a giungere segnalazioni. Sono giorni un po’ convulsi per glidei social network. Nelle ultime giornate infatti, sono stati segnalati diversiriguardanti vari social, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento delle app, ma L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - fanpage : #instagramdown: tantissime segnalazioni per l’app che non funziona - fattoquotidiano : Migliaia di utenti stanno segnalando problemi con la app #instagramdown - chiaralp2 : Mi assento una sera,per ovvii motivi (era il mio 40° compleanno),torno stamattina,e leggo che ieri,Instagram è stat… - Affaritaliani : Instagram down oggi, migliaia di segnalazioni: cosa succede -