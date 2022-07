Informativa del ministero delle Politiche Agricole sulla siccità (Di venerdì 15 luglio 2022) “Come ormai ampiamente dimostrato dai rilevamenti effettuati e dalle stime -ancorché parziali- dei danni, le imprese del settore primario vivono una situazione sempre più insostenibile a causa degli effetti dell’andamento climatico, cui si aggiungono peraltro le conseguenze della ben nota crisi internazionale”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, è tornato a fare il punto sul tema del tema della siccità in seguito al rapporto presentato mercoledì dal ministro delle Politiche Agricole Patuanelli alla Camera. La riduzione delle precipitazioni del 60% nelle regioni del nord-ovest, secondo quanto indicato dal Mipaaf e dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), ha generato una situazione di carenza idrica al limite dell’insostenibilità, che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 luglio 2022) “Come ormai ampiamente dimostrato dai rilevamenti effettuati e dalle stime -ancorché parziali- dei danni, le imprese del settore primario vivono una situazione sempre più insostenibile a causa degli effetti dell’andamento climatico, cui si aggiungono peraltro le conseguenze della ben nota crisi internazionale”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, è tornato a fare il punto sul tema del tema dellain seguito al rapporto presentato mercoledì dal ministroPatuanelli alla Camera. La riduzioneprecipitazioni del 60% nelle regioni del nord-ovest, secondo quanto indicato dal Mipaaf e dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), ha generato una situazione di carenza idrica al limite dell’insostenibilità, che ...

Pubblicità

FrancescoRoti : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - nuccia20 : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - nickanthonydab : @silvia_sb_ Più che percezione internazionale sembra la percezione spicciola del conduttore nel passare la linea. I… - frances57038146 : Confapi Calabria: seconda giornata formativa e informativa in attuazione del Protocollo di legalità siglato con l’A… -