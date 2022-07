Inflazione più pesante per famiglie meno abbienti, è al 9,8% (Di venerdì 15 luglio 2022) L'accelerazione dell'Inflazione nel secondo trimestre del 2022 è determinata in buona parte dai beni energetici ma coinvolge anche beni come gli alimenti e, in misura più contenuta, i servizi. Poiché ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) L'accelerazione dell'nel secondo trimestre del 2022 è determinata in buona parte dai beni energetici ma coinvolge anche beni come gli alimenti e, in misura più contenuta, i servizi. Poiché ...

Pubblicità

borghi_claudio : Per me è una notizia sconvolgente la morte di #ShinzoAbe Più di chiunque altro aveva mostrato al mondo che i vincol… - ginevrapzznt : RT @fulviogiuliani: Da Bruxelles, un italiano (#Gentiloni) parla di “preoccupato stupore“. Un modo gentile di evitare di passare alle parol… - mrk4m1 : @teooargyy Chi ha parlato di inflazione? Dovrebbe ormai essere evidente che non c'è spazio per più monete concorren… - Fulfifar : RT @danoris2110: Il governo #Draghi ci saluta con spread a 210, inflazione al 6.2, salari fermi al 1991 e un solco sociale di 20 cm più pro… - fisco24_info : Inflazione più pesante per famiglie meno abbienti, è al 9,8%: Istat, accelera nel trimestre, si amplia differenzial… -