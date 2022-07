Inflazione, bollette, benzina e buste paga: cosa succede con la caduta del governo Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) Spread in salita, rendimento del Btp decennale a 3,34%. E la Borsa di Milano, maglia nera d’Europa, che brucia 17 miliardi. Anche se per l’addio ufficiale si dovrà attendere mercoledì 20 luglio, la caduta del governo Draghi ha già cominciato a provocare una piccola tempesta sui mercati. Nella quale a pagare il prezzo più alto sono le banche. Ma l’addio del premier a Palazzo Chigi si porta dietro anche molte incognite su un’altra borsa: quella della spesa. Perché a questo punto non si sa che fine farà il decreto “corposo” che doveva portare un taglio del cuneo fiscale pari a 100-150 euro in più nelle buste paga. Così come gli aiuti su bollette e benzina. E i tagli (annunciati) dell’Iva. Mentre l’Inflazione continua la sua corsa. ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Spread in salita, rendimento del Btp decennale a 3,34%. E la Borsa di Milano, maglia nera d’Europa, che brucia 17 miliardi. Anche se per l’addio ufficiale si dovrà attendere mercoledì 20 luglio, ladelha già cominciato a provocare una piccola tempesta sui mercati. Nella quale are il prezzo più alto sono le banche. Ma l’addio del premier a Palazzo Chigi si porta dietro anche molte incognite su un’altra borsa: quella della spesa. Perché a questo punto non si sa che fine farà il decreto “corposo” che doveva portare un taglio del cuneo fiscale pari a 100-150 euro in più nelle. Così come gli aiuti su. E i tagli (annunciati) dell’Iva. Mentre l’continua la sua corsa. ...

Pubblicità

LauraGaravini : Dimissioni #Draghi sono una perdita per tutto il paese. In un momento in cui avevamo recuperato grande credibilità… - fadenaro : RT @valy_s: I piddini stasera intenti ad elencarci le EMERGENZE che abbiamo e per le quali serve che #Draghi resti: -#Covid19 “non risolto”… - _MadameBovary_ : RT @valy_s: I piddini stasera intenti ad elencarci le EMERGENZE che abbiamo e per le quali serve che #Draghi resti: -#Covid19 “non risolto”… - Cover_forever : RT @simosim27051969: @FrancescoBonif1 Quindi le bollette stratosferiche, il caro carburante, l' inflazione all' 8% , lo spread a 200, i pr… - Manuelastar4 : @P_M_1960 @Deputatipd @EnricoLetta @pdnetwork Ma anche per gli altri, per mettere un freno alle bollette e benzina.… -