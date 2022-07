Incredibile storia in Grecia: naufrago sopravvive per 18 ore aggrappato a un pallone da calcio (Di venerdì 15 luglio 2022) La storia che arriva dalla Grecia ha dell’Incredibile: un incubo a lieto fine il cui grande protagonista è un pallone da calcio. Un uomo macedone di 30 anni è stato infatti trascinato al largo da una... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 luglio 2022) Lache arriva dallaha dell’: un incubo a lieto fine il cui grande protagonista è unda. Un uomo macedone di 30 anni è stato infatti trascinato al largo da una...

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - gippu1 : 39) Dopo aver consigliato a Spadolini di sfruttare l'enorme popolarità di quei giorni per organizzare un golpe mili… - Vincenz78441140 : @LucillaMasini La storia del notaio è stata incredibile, torto o ragione che avesse, una vigliaccata pazzesca. - Dottor_Strowman : @TheLastDuivel Ma scusa il villain non è un bonus ahshsh è fondamentale per la trama Il Battinson ha oggettivament… - 80Angioletta : Tesoro sei incredibile Io ti chiedo te lo fatto un giro sulla vespa ??. Tu che mi fai la storia su instagram mentre… -