In Sri Lanka verrà eletto un nuovo presidente entro una settimana (Di venerdì 15 luglio 2022) Venerdì mattina, come preannunciato, il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa si è ufficialmente dimesso: lo speaker del parlamento srilankese, Mahinda Yapa Abeywardena, ha detto che nel giro di sette giorni la camera eleggerà un nuovo presidente. I lavori per

