In Spagna la "Legge della Memoria" spacca la politica (Di venerdì 15 luglio 2022) Primo passaggio parlamentare in Spagna per la Legge della Memoria, un testo che spacca le forze politiche perché vuole rendere omaggio alle vittime della guerra civile e della dittatura franchista. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Primo passaggio parlamentare inper la, un testo chele forze politiche perché vuole rendere omaggio alle vittimeguerra civile edittatura franchista. La ...

