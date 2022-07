In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio: Il Papeete di Draghi: s’è sfiduciato da solo (Di venerdì 15 luglio 2022) De bello Mario I 5 Stelle al Senato si astengono. Draghi ha la fiducia, ma si dimette Fine corsa. Decreto Aiuti: il Movimento non vota, il capo del governo decide di lasciare: “È finita l’unità nazionale, me ne vado” di Paola Zanca Whatever it mojito di Marco Travaglio Ci voleva il Migliore dei Migliori per regalarci una farsa che nemmeno l’inesauribile repertorio comico della politica italiana aveva mai sfornato: il premier riceve la fiducia dalla maggioranza assoluta delle due Camere e corre a dimettersi frignando “non gioco più, me ne vado”. Si può capire il logorio nervoso di un ex banchiere abituato ad Centrodestra Salvini e B. pressati dalla Meloni: “Basta, andiamo alle urne” Incognite. Silvio e Matteo non hanno deciso cosa fare. I timori dei governisti di FI e Lega di Giacomo Salvini Il blob della CRISI Cori, sfottò e pure un abbraccio nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) De bello Mario I 5 Stelle al Senato si astengono.ha la fiducia, ma si dimette Fine corsa. Decreto Aiuti: il Movimento non vota, il capo del governo decide di lasciare: “È finita l’unità nazionale, me ne vado” di Paola Zanca Whatever it mojito di Marco Travaglio Ci voleva il Migliore dei Migliori per regalarci una farsa che nemmeno l’inesauribile repertorio comico della politica italiana aveva mai sfornato: il premier riceve la fiducia dalla maggioranza assoluta delle due Camere e corre a dimettersi frignando “non gioco più, me ne vado”. Si può capire il logorio nervoso di un ex banchiere abituato ad Centrodestra Salvini e B. pressati dalla Meloni: “Basta, andiamo alle urne” Incognite. Silvio e Matteo non hanno deciso cosa fare. I timori dei governisti di FI e Lega di Giacomo Salvini Il blob della CRISI Cori, sfottò e pure un abbraccio nel ...

