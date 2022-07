In Champions fuori il Cluj: Tre Fiori ok in Conference (Di venerdì 15 luglio 2022) In Champions fuori il Cluj. A sorpresa la squadra armena del Pyunik Yerevan batte la squadra di Dan Petrescu e passa al secondo turno dei preliminari. Nella massima rassegna continentale vanno avanti anche il Qarabag che elimina il Lech Poznan e i campioni di Svezia e Norvegia, Malmö e Bodo Glimt, che superano gli ostacoli del Vikingur Reykjavík e del Klaksvík. Tre Fiori avanti in Conference, che ripete una storica qualificazione per San Marino. In Champions fuori il Cluj: Qarabag a valanga sul Lech Poznan In Champions fuori il Cluj. Clamorosamente la squadra rumena perde la qualificazione ai rigori contro il Pyunik e viene eliminata dalla prestigiosa competizione europea. Avanti invece Malmö, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) Inil. A sorpresa la squadra armena del Pyunik Yerevan batte la squadra di Dan Petrescu e passa al secondo turno dei preliminari. Nella massima rassegna continentale vanno avanti anche il Qarabag che elimina il Lech Poznan e i campioni di Svezia e Norvegia, Malmö e Bodo Glimt, che superano gli ostacoli del Vikingur Reykjavík e del Klaksvík. Treavanti in, che ripete una storica qualificazione per San Marino. Inil: Qarabag a valanga sul Lech Poznan Inil. Clamorosamente la squadra rumena perde la qualificazione ai rigori contro il Pyunik e viene eliminata dalla prestigiosa competizione europea. Avanti invece Malmö, ...

