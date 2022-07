Ilary in forma con la crioterapia: cosa è, costi, benefici, ringiovanimento (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver concluso con successo L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si concede qualche momento per sé, intenta a recuperare le energie necessarie per trascorrere al meglio la stagione estiva. Ilary Blasi torna a prendersi cura della sua bellezza. Questa volta però lo fa in modo insolito. Munita di tutte le necessarie precauzioni, si è sottoposta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver concluso con successo L’Isola dei Famosi,Blasi si concede qualche momento per sé, intenta a recuperare le energie necessarie per trascorrere al meglio la stagione estiva.Blasi torna a prendersi cura della sua bellezza. Questa volta però lo fa in modo insolito. Munita di tutte le necessarie precauzioni, si è sottoposta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

RtTanzania : RT @infoitcultura: Ilary Blasi in vacanza in Tanzania: fisico da urlo, yoga e safari per restare in forma dopo Totti - infoitcultura : Ilary Blasi in vacanza in Tanzania: fisico da urlo, yoga e safari per restare in forma dopo Totti - livic751 : RT @Vince7914: @lefrasidiosho Ilary forma un partito con Di Maio - Vince7914 : @lefrasidiosho Ilary forma un partito con Di Maio - matteoatrotta : @Gazzetta_it Speravo in una prima pagina con “Allenati con Ilary, come rimettersi in forma per il post Francè”… -