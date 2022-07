Ilary Blasi, quanto costa la vacanza in Africa? La cifra è da non credere (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilary Blasi è in vacanza in Africa, precisamente in Tanzania. La conduttrice è all’interno di un resort da favola. Ma quanto costa? Il prezzo fa girare la testa. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di lasciare l’Italia. La conduttrice, insieme ai suoi figli e a sua sorella, si è concessa un viaggio in Africa, precisamente in Tanzania. Per questa occasione, la Blasi ha scelto di passare il soggiorno immersa nel lusso e nella natura del continente. Ansa FotoIl clamore mediatico per la notizia della separazione è stato molto alto. Per questo motivo, la conduttrice ha deciso di staccare tutto e di concedersi un momento di sereno relax. Ilary ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 luglio 2022)è inin, precisamente in Tanzania. La conduttrice è all’interno di un resort da favola. Ma? Il prezzo fa girare la testa. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti,ha deciso di lasciare l’Italia. La conduttrice, insieme ai suoi figli e a sua sorella, si è concessa un viaggio in, precisamente in Tanzania. Per questa occasione, laha scelto di passare il soggiorno immersa nel lusso e nella natura del continente. Ansa FotoIl clamore mediatico per la notizia della separazione è stato molto alto. Per questo motivo, la conduttrice ha deciso di staccare tutto e di concedersi un momento di sereno relax....

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Corriere : Il cerchio magico di Totti e le amiche di Ilary: storia di due clan che non si sono mai tanto amati - perfectderavin : RT @fabiofabbretti: Ilary Blasi domani dopo aver visto le foto di #Totti con la nuova fiamma pubblicate da CHI: - RtTanzania : RT @GossipStyle_it: Ilary Blasi in Tanzania: quanto costa la vacanza nel resort di lusso #ilaryblasi -