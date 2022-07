Ilary Blasi | parla il suo presunto “amante” | finalmente rotto il silenzio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’interesse del pubblico per Francesco Totti enon si è affatto smorzato con il passare dei giorni. Tanti si interrogano oggi sui motivi reali della rottura e cercano disperatamente di capire chi possa essere ildella conduttrice de “L’Isola dei famosi”. Laha deciso di allontanarsi dall’Italia con i tre figli (e la sorella), per rifugiarsi il più lontano possibile dai rumors: in Tanzania. E via social sta postando alcuni scatti del viaggio, il primo senza il capitano. Tra le ultime immagini una foto con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>Instagram, la foto provocante non passa inosservata: fan elettrizzati Mentre...