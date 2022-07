Ilary Blasi e Totti, il motivo dei due comunicati per annunciare la rottura (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco perché Ilary Blasi e Totti hanno rilasciato due comunicati Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Come sappiamo dopo ben 20 anni d’amore la conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno deciso di separarsi ufficialmente, e con due comunicati separati hanno annunciato la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 15 luglio 2022) Ecco perchéhanno rilasciato dueNegli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dellatrae Francesco. Come sappiamo dopo ben 20 anni d’amore la conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno deciso di separarsi ufficialmente, e con dueseparati hanno annunciato la L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Corriere : Il cerchio magico di Totti e le amiche di Ilary: storia di due clan che non si sono mai tanto amati - DonnaGlamour : Ilary Blasi attaccata sui social: “Mantenuta per 20 anni”, la sorella la difende e attacca un uomo - ZON_Tweet : La rottura tra Totti e Ilary Blasi è il #gossip dell'#Estate2022. Tutto quello che si è detto (e scritto) finora????… -