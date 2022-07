Ilaria Lonigro e il Teatro Rumore | “Porto avanti l’avventura iniziata insieme nel nome di Davide”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 luglio 2022) Da un immenso dolore sorge la grande forza di una donna. E la reazione, umana e artistica, con cui si compie un piccolo capolavoro. La 35enne, due anni fa, si è vista portare via il suo amato compagno dopo una una lunga malattia. Lui,Moretti, era l’anima e il cuore del ““, un laboratorio artistico che ha sede a Viareggio, presso ilJenco, in Darsena. Una scuola attorno a cui si raccoglievano più di 150 allievi, che ha prodotto spettacoli originali, di forte impegno sociale su temi cruciali. La giovane, con una straordinaria forza d’animo, dopo lo smarrimento iniziale ha deciso che avrebbe continuato l’opera, nel suo. Per far sì che la sua opera non venisse dimenticata, ...