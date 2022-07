Il volo salvavita da Cagliari a Fiumicino: bimba 9 anni positiva al Covid e in pericolo di vita (Di venerdì 15 luglio 2022) Fiumicino. Una missione conclusasi nella tarda serata di ieri, giovedì 14 luglio, un trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 9 anni da Cagliari a Fiumicino. Il trasporto è avvenuto in aereo, con un un velivolo C130J dell’Aeronautica militare. Trasporto d’urgenza: da Cagliari a Fiumicino La piccola, positiva al Covid, era in grave pericolo di vita a causa di una evidente insufficienza respiratoria. Aveva bisogno di essere trasferita urgentemente all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro, che si trova alle porte di Roma. Dunque, per tale ragione, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, uno dei velivoli più rapidi e potenti in dotazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Una missione conclusasi nella tarda serata di ieri, giovedì 14 luglio, un trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 9da. Il trasporto è avvenuto in aereo, con un un veliC130J dell’Aeronautica militare. Trasporto d’urgenza: daLa piccola,al, era in gravedia causa di una evidente insufficienza respiratoria. Aveva bisogno di essere trasferita urgentemente all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro, che si trova alle porte di Roma. Dunque, per tale ragione, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, uno dei velivoli più rapidi e potenti in dotazione ...

