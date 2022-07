Il vagone si stacca dalle montagne russe | muore una ragazzina di 14 anni | “Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Una ragazza di 14è morta, mentre un ragazzo di 13è rimasto ferito. È il bilancio di una giornata di terrore al parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino Copenaghen, in Danimarca. A causare la tragedia, il 14 luglio, il dimento dell’ultima carrozza dellesu cui si trovavano i due giovani. A raccontare l’accaduto, come riporta il Copenhagen Post, è stato il direttore del parco a tema, Henrik Ragborg Olsen, all’emittente Tv2. “Si èta laed èildel”. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare quanti erano rimasti intrappolati sulla giostra dopo l’incidente. Il ...

