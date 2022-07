Il social media manager di Taffo lancia la prima associazione nazionale di SMM (Di venerdì 15 luglio 2022) Da qualche giorno, in Italia, esiste la prima associazione nazionale di social media manager. Si tratta di un gruppo di categoria, che riunisce tutti gli esperti della comunicazione digitale attraverso i social network: l’obiettivo è quello di riconoscere una professione a tutti gli effetti, di costruire intorno ad essa dei codici deontologici e di poterle fornire una visibilità a livello giuslavoristico attraverso la costituzione di codici ATECO per la categoria. A diventare il primo presidente dell’associazione nazionale di SMM è Riccardo Pirrone, CEO di KiRweb (un’agenzia creativa romana), conosciuto per essere il social media manager dell’agenzia funebre Taffo, che ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 luglio 2022) Da qualche giorno, in Italia, esiste ladi. Si tratta di un gruppo di categoria, che riunisce tutti gli esperti della comunicazione digitale attraverso inetwork: l’obiettivo è quello di riconoscere una professione a tutti gli effetti, di costruire intorno ad essa dei codici deontologici e di poterle fornire una visibilità a livello giuslavoristico attraverso la costituzione di codici ATECO per la categoria. A diventare il primo presidente dell’di SMM è Riccardo Pirrone, CEO di KiRweb (un’agenzia creativa romana), conosciuto per essere ildell’agenzia funebre, che ...

