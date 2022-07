Il sindaco Sala risponde a Chiara Ferragni: 'Milano pericolosa? Non condivido, ma lavorerò di più' (Di venerdì 15 luglio 2022) Il sindaco Giuseppe Sala il giorno dopo le diChiarazioni di Chiara Ferragni . L'imprenditrice del web da milioni di follower mercoledì gli aveva lanciato un appello attraverso i social perché ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) IlGiuseppeil giorno dopo le dizioni di. L'imprenditrice del web da milioni di follower mercoledì gli aveva lanciato un appello attraverso i social perché ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - HuffPostItalia : Ferragni al sindaco Sala: 'Violenza, rapine: Milano è fuori controllo. Fate qualcosa' - wireditalia : L'imprenditrice chiede al sindaco Beppe Sala di intervenire perché ha ricevuto segnalazioni di rapine in abitazione… - Nocavia2 : RT @LaVeritaWeb: La regina social striglia il sindaco Sala per l’impennata di furti e rapine. Piccolo dettaglio, l’ha fatto solo perché ogn… - hele_fr : RT @ilgiornale: Ci voleva l'influencer per far scoprire a Sala (e alla sinistra) che a Milano c'è il problema. Da anni il centrodestra denu… -