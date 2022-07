Il sindaco di Roma Gualtieri: proseguiamo con termovalorizzatore (Di venerdì 15 luglio 2022) "proseguiamo, stiamo lavorando a ultimare il piano che presenterò alla fine del mese abbiamo un cronoprogramma delle azioni necessaria per il termovalorizzatore, per tutti gli altri impianti e per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) ", stiamo lavorando a ultimare il piano che presenterò alla fine del mese abbiamo un cronoprogramma delle azioni necessaria per il, per tutti gli altri impianti e per la ...

Pubblicità

SimoneCosimi : Che poi il termovalorizzatore a Roma lo vogliono tutti. Ma proprio tutti tutti perché la città è letteralmente un c… - La7tv : #inonda La stoccata dell'ex sindaco di Roma #IgnazioMarino a Matteo #Renzi che era in collegamento: 'Parla di credi… - Open_gol : Oggi la delibera dell’Assemblea Capitolina: l’indennità di funzione al 45% di quella del sindaco - sabribri1977 : RT @fratotolo2: Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, vero sindaco @gualtierieurope? #Roma #Rifiuti - GianniVezzani1 : RT @fratotolo2: Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, vero sindaco @gualtierieurope? #Roma #Rifiuti -