Il segreto inconfessabile sulla crisi | i 10 giorni che decidono il destino dell' Italia

(Di venerdì 15 luglio 2022) Se il governo Draghi dovesse cadere, probabilmente si andrebbe a votare. Anche perché la pensione da parlamentari sarebbe salva per tutti: chissà se i grillini hanno considerato anche questo nei loro calcoli che li ha portati a uscire dall'Aula al momento di votare la fiducia al Senato sul decreto Aiuti. Secondo la riforma del sistema pensionisticoe Camere, per ottenere l'assegno bisogna restare in carica per almeno 4 anni, 6 mesi e 1 giorno. Ciò significa che i parlamentari hanno bisogno di arrivare almeno al 24 settembre: se Mario Draghi dovesse cadere oggi, il nuovo Parlamento non potrebbe insediarsi prima di 80, ovvero prima del 4 ottobre. “Un gap di 10- si legge sul Messaggero - che permette a tutti i parlamentari neoletti di veder salva la propria pensione. Un rischio scampato soprattutto in vista ...