Il segnale di Lega e Fi: "M5s irresponsabili. Il centrodestra di governo vuole chiarezza, ascoltiamo Draghi". Meloni: "La crisi non rientrerà" (Di venerdì 15 luglio 2022) Il giorno dopo le dimissioni (respinte) di Mario Draghi, la prima coalizione a dare un segnale è stata quella di centrodestra. Anzi, come ci hanno tenuto loro stessi a specificare, il centrodestra "di governo". Lega e Forza Italia infatti, hanno diffuso una nota nel primo pomeriggio con la quale prendono le distanze dai 5 stelle "irresponsabili" e si pongono come le forze "responsabili" che ascolteranno il discorso del premier in Aula. Il passaggio è fondamentale: da giorni il presidente del Consiglio ripete che non c'è governo senza il M5s, ma i numeri dimostrano che la fiducia balla (in Senato soprattutto) se a mancare è l'appoggio di Lega e 5 stelle insieme. Ecco perché, il comportamento del Carroccio in quest'ottica appare ...

