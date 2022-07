Il salotto buono (e snob) della sua "Repubblica" (Di venerdì 15 luglio 2022) Non era un quotidiano di partito, ma uno stile di vita. Che dettava la linea alla sinistra. Cosa leggere, cosa indossare, dove mangiare: il giornale come mondo (da comprare). Diede alla borghesia progressista l'illusione di essere "illuminata" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Non era un quotidiano di partito, ma uno stile di vita. Che dettava la linea alla sinistra. Cosa leggere, cosa indossare, dove mangiare: il giornale come mondo (da comprare). Diede alla borghesia progressista l'illusione di essere "illuminata"

Pubblicità

Lucatn2 : @Agenzia_Ansa Mai ammettere le colpe e non inimicarsi gli amici del salotto buono ..... imparate da Sala !! - Jardinlesmots : Sfruttare un dogma, un'organizzazione,una claque,un salotto buono è la conseguenza di una condizione correlata alla… - 950Alpa : RT @rodolfo_remondi: @francofontana43 Che bellissima notizia, andavo spesso in questo cinema. Per noi del Quadraro andare al Fiamma era… - silviomass75 : Nel salotto buono di #SkyCalciomercato, danno quasi fatto #Bremer all'inter! Adesso aspettiamo la prossima destina… - rodolfo_remondi : @francofontana43 Che bellissima notizia, andavo spesso in questo cinema. Per noi del Quadraro andare al Fiamma e… -