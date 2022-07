Il post body positive di Claudia Gerini parla a ogni donna (Di venerdì 15 luglio 2022) Al mare in vacanza, l'attrice romana pubblica alcune foto in bikini e anticipando qualsiasi possibile hater commenta con autoironia: «Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti, ma il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa». Forse non avrà un vitino da vespa, ma Claudia è bellissima al naturale Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 luglio 2022) Al mare in vacanza, l'attrice romana pubblica alcune foto in bikini e anticipando qualsiasi possibile hater commenta con autoironia: «Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti, ma il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa». Forse non avrà un vitino da vespa, maè bellissima al naturale

Pubblicità

PieroCiucci : @convivioblog @RobertoBurioni Signora, la derisione e il body shaming non sono in discussione tanto è vero che lo s… - sfiorata82 : RT @ciakmag: In un lungo post e tre foto provocatorie, la risposta di #FlorencePugh agli #haters #Valentino #freethenipple #BodyShaming ht… - fashionaut : #Accessori: gli ultimi trend legati al body jewels, nel post a cura di Moda Strega! #Gioielli #Moda - PaoloBMb70 : “Principato” di San Giorgio, ? macchiato da Sara @viviildolce ?? #11Luglio2022?? Ps: ed una manciatina di salatini pe… - ciakmag : In un lungo post e tre foto provocatorie, la risposta di #FlorencePugh agli #haters #Valentino #freethenipple… -