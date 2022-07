Il papà morto mentre torna a casa dal lavoro: i bambini lo aspettavano per andare al parco (Di venerdì 15 luglio 2022) È morto mercoledì pomeriggio sulla tangenziale Ss45bis, in provincia di Brescia, mentre tornava a casa dal lavoro. Herath Mudiyanselage Prasanna Sanjeewa aveva 46 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza di Mazzano, a... Leggi su today (Di venerdì 15 luglio 2022) Èmercoledì pomeriggio sulla tangenziale Ss45bis, in provincia di Brescia,va adal. Herath Mudiyanselage Prasanna Sanjeewa aveva 46 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza di Mazzano, a...

Pubblicità

antoniospadaro : Eugenio #Scalfari , è morto il fondatore di Repubblica e una delle figure chiave del giornalismo. Lo stile della su… - disinformate_it : RT @repubblica: Morto Eugenio Scalfari, il Papa: 'Dolore per la scomparsa di un amico'. Draghi: 'Lascia un vuoto incolmabile' - codyxlxffy : @reki_irl AMO CHE FIGO GODITI LA NAVIGAZIONE OPEHEHD, e so che tu sei sempre lì per me ma noi siamo sposate non pos… - luciano14199452 : @petergomezblog @fattoquotidiano Morto un Papa se ne fa un altro! - iosonolacora : RT @ettoremaria: E' morto #Barbapapa', come lo chiamavano a @repubblica . Sono 'nato', come lettore, prima che giornalista, leggendo lui e… -