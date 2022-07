Il nuovo trailer de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere con un’eroica Galadriel e l’ombra di Sauron (video) (Di venerdì 15 luglio 2022) Amazon svela il nuovo trailer de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, un epico video che si concentra sui personaggi della guerriera Galadriel e del sovrano elfo Elrond, entrambi apparsi nella trilogia originale. Ambientato migliaia di anni prima degli eventi della trilogia Il Signore degli Anelli, la giovane Galadriel più giovane sente che il male sta invadendo la Terra di Mezzo: “Tu non hai visto ciò che ho visto io”. Il riferimento è ovviamente a Sauron, il Signore oscuro che crea l’onnipotente One Ring, al centro delle storie de Lo Hobbit e Il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Amazon svela ilde Il– Glidel, un epicoche si concentra sui personaggi della guerrierae del sovrano elfo Elrond, entrambi apparsi nella trilogia originale. Ambientato migliaia di anni primaeventi della trilogia Il, la giovanepiù giovane sente che il male sta invadendo la Terra di Mezzo: “Tu non hai visto ciò che ho visto io”. Il riferimento è ovviamente a, iloscuro che crea l’onnipotente One Ring, al centro delle storie de Lo Hobbit e Il ...

