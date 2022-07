Il nuovo Nokia 8210 4G è lo smartphone per chi non usa lo smartphone

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo 7300 giorni potrai tornare a mettere le mani sul. A 20 anni di distanza dal ritiro sul mercato, la nuovadi HMD Global ha deciso di fare leva sulla nostalgia degli utenti resuscitando una delle pietre miliari della telefonia in versione riadattata ai tempi moderni. Un salto negli anni Novanta, già tentato qualche anno fa con la riedizione del più famoso3310, che cerca di riproporre i punti di forza che hanno reso quei cellulari irresistibili: design inconfondibile, tanta resistenza e una durata della batteria inarrivabile per glimoderni. Ritorno ai fantastici anni '90 «Con i millennials che abbracciano il minimalismo e la Gen Z che cerca una moda più sostenibile, i feature-phone sono sempre più ricercati. Il...

Pubblicità

GQitalia : Non vediamo l'ora di mettere le mani sul nuovo @nokia 8210 4G - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Nokia T10, il nuovo tablet arriva con 3 feature phone: Il tablet Nokia T10 e i feature phone Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Fl… - MrGadgetTech : Nokia T10, il nuovo tablet arriva con 3 feature phone: Il tablet Nokia T10 e i feature phone Nokia 8210 4G, Nokia 2… - andreastoolbox : #Nokia T10 è il nuovo tablet Android low cost - infoitscienza : Nokia lancia il nuovo tablet T10, scopriamo insieme tutti i dettagli -

C., Beabadoobee, Sevdaliza, Badbadnotgood, Princess, Slowthai, Nina Kraviz, Sam Fender, che ... Boston 168, SLV, Glowal, Zioner sul prestigioso Colosseum e Villabanks sulpalco dedicato ...In anteprima mondiale, per soci e ospiti presentati dalprefetto Cinzia Aimone , la ...rispettive corrispondenti Autumn Sena della Pennsylvania (Stati Uniti) e Asta Koivisto dalla città di...Il Nokia 5310 XpressMusic risale al 2007 e aveva a bordo il sistema operativo Nokia Serie 40, niente a che vedere con Android o iOS ma capace, all’epoca, di dare vita a un miliardo e mezzo di cellular ...HMD Global amplia il portafoglio di tablet con il Nokia T10, un tablet per famiglie compatto e costruito per durare nel tempo. Sarà disponibile da fine luglio in versione WiFi e 4G-LTE al prezzo di pa ...