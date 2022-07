Il Napoli lo pagò 13 milioni, affare a sorpresa: può andare alla Salernitana (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver lungamente battagliato sul campo per la salvezza, entrambe immischiate in quella folle lotta e dopo esserne uscite ambedue vincenti, Salernitana e Sampdoria si contendono anche durante il calciomercato un obiettivo che potrebbe essere senza dubbio funzionale tanto per i campani così come per il Doria. Un obiettivo però che in quella stessa lotta salvezza n’è uscito sconfitto. Stiamo parlando di Marko Rog. Nicola Calciomercato SalernitanaSecondo un’indiscrezione de Il Mattino, la Salernitana avrebbe proposto al Cagliari per arrivare a Rog alcune contropartite. Come Simy, Gagliolo e Capezzi, ma la società rossoblu avrebbe rispedito al mittente la proposta. Ad ogni modo i campani si aggiungono anche alla Cremonese, a questo punto sarà il giocatore a scegliere l’opzione migliore per lui. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver lungamente battagliato sul campo per la salvezza, entrambe immischiate in quella folle lotta e dopo esserne uscite ambedue vincenti,e Sampdoria si contendono anche durante il calciomercato un obiettivo che potrebbe essere senza dubbio funzionale tanto per i campani così come per il Doria. Un obiettivo però che in quella stessa lotta salvezza n’è uscito sconfitto. Stiamo parlando di Marko Rog. Nicola CalciomercatoSecondo un’indiscrezione de Il Mattino, laavrebbe proposto al Cagliari per arrivare a Rog alcune contropartite. Come Simy, Gagliolo e Capezzi, ma la società rossoblu avrebbe rispedito al mittente la proposta. Ad ogni modo i campani si aggiungono ancheCremonese, a questo punto sarà il giocatore a scegliere l’opzione migliore per lui.

