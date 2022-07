Il Napoli bussa alla porta del PSG (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Napoli, tra le mille voci di mercato, ha giocato la sua prima amichevole precampionato contro l’Anaune. Il risultato è stato a favore degli azzurri che hanno giocato una buona partita vincendo 10-0, sugli scudi il georgiano Kvaratshkhelia autore di una doppietta. In questi giorni è arrivato al ritiro di Dimaro anche il presidente Aurelio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Il, tra le mille voci di mercato, ha giocato la sua prima amichevole precampionato contro l’Anaune. Il risultato è stato a favore degli azzurri che hanno giocato una buona partita vincendo 10-0, sugli scudi il georgiano Kvaratshkhelia autore di una doppietta. In questi giorni è arrivato al ritiro di Dimaro anche il presidente Aurelio L'articolo

Pubblicità

45acpjoe : RT @InsiderLazio: #Napoli accelera per #Acerbi si può chiudere a breve. Intanto a Formello bussa il #Villareal per #Hysaj #Lazio #Calciome… - IlPedrinhano : RT @InsiderLazio: #Napoli accelera per #Acerbi si può chiudere a breve. Intanto a Formello bussa il #Villareal per #Hysaj #Lazio #Calciome… - Aquila6811 : RT @InsiderLazio: #Napoli accelera per #Acerbi si può chiudere a breve. Intanto a Formello bussa il #Villareal per #Hysaj #Lazio #Calciome… - CMondavio : RT @InsiderLazio: #Napoli accelera per #Acerbi si può chiudere a breve. Intanto a Formello bussa il #Villareal per #Hysaj #Lazio #Calciome… - InsiderLazio : #Napoli accelera per #Acerbi si può chiudere a breve. Intanto a Formello bussa il #Villareal per #Hysaj #Lazio… -