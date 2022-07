Il momento dell’ospite internazionale | al Bct arriva il “sannita” Micheal Trim

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –Tremigliozzi, questo è il vero nome di, ospitedel Bct in questa quarta serata. Il direttore della fotografia della fortunata serie Orange Is The New Black, si è presentato subito così. “Ho dei nonni che sono di Benevento e gli altri che sono abruzzesi. Ho tutto quello che serve per poter dire che sono italiano”. La curiosità, poi, è andata subito sulla serie che ha fatto registrare numeri incredibili. “Non coi saranno sequel e spin off della serie. E’ diventato un fenomeno molto grande, le attrici sono diventate delle star. E’ veramente difficile farle tornare indietro tutte insieme. E il segreto del suo successo è l’aver saputo combinare commedia e dramma, non ci sono altri fattori. Ognuno deve capire che non esiste una differenza tra le ...