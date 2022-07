Il Milan alza l'offerta: Maldini vuole chiudere (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che la prossima settimana può essere quella decisiva per chiudere l'operazione, sia in senso positivo che negativo. Infatti, il Milan ha serie intenzioni di ... Leggi su milanlive (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che la prossima settimana può essere quella decisiva perl'operazione, sia in senso positivo che negativo. Infatti, ilha serie intenzioni di ...

Pubblicità

MilanLiveIT : ???? Il Milan vuole chiudere per De Ketelaere ?? Prossima settimana decisiva ?? #MercatoMilan #Calciomercato - MilanWorldForum : Leao: il Milan alza l'offerta. E la questione Sporting... Le news -) - MilanWorldForum : Leao: il Milan alza l'offerta. E la questione Sporting... Le news -) - infoitsport : Dybala verso Napoli, contatto positivo. La telefonata di Spalletti. Fatta per Kim, ma c’è un giallo. Milan alza l’o… - milan_corner : @serioustony_ @SavCasal No come ho già detto non mi si alza più -