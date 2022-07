Il giovane dell’Arsenal William Saliba getta ulteriori dubbi sul suo futuro negli Emirati (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 21:31:25 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Arsenal potrebbe essere impostato per affrontare una gomma a terra inaspettata nei piani di costruzione della squadra quest’estate dopo che la star della nazionale francese William Saliba ha emesso un ultimatum di trasferimento prematuro al club del nord di Londra e al boss Mikel Arteta. Saliba, che ora ha 21 anni, ha brillato durante il suo periodo lontano dall’Arsenal durante un trio di periodi in prestito all’AS Saint-Étienne, all’OGC Nice, e in particolare la scorsa stagione sotto Jorge Sampaoli all’Olympique de Marseille, dove ha aiutato a guidare il club a diventare un corridore. finire in Ligue 1. Ma secondo i rapporti di The Independent citati da Football365, Saliba potrebbe ancora ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 21:31:25 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Arsenal potrebbe essere impostato per affrontare una gomma a terra inaspettata nei piani di costruzione della squadra quest’estate dopo che la star della nazionale franceseha emesso un ultimatum di trasferimento prematuro al club del nord di Londra e al boss Mikel Arteta., che ora ha 21 anni, ha brillato durante il suo periodo lontano dall’Arsenal durante un trio di periodi in prestito all’AS Saint-Étienne, all’OGC Nice, e in particolare la scorsa stagione sotto Jorge Sampaoli all’Olympique de Marseille, dove ha aiutato a guidare il club a diventare un corridore. finire in Ligue 1. Ma secondo i rapporti di The Independent citati da Football365,potrebbe ancora ...

Pubblicità

Delu90Inter : @giovaeffe Si parlava di Gabriel dell'Arsenal, che per me sarebbe una buona presa, relativamente giovane e che la J… - MauOrbez1887 : @ingobbito L'Arsenal punta Lisandro Martinez dell'Ajax per completare il reparto avendo già il giapponese ex Bologn… - ZonaBianconeri : RT @MarNelant: Al posto di #Koulibaly prenderei di più Gabriel Magalhães, mi piace di più, dell'Arsenal, più giovane, più alto, molto fisic… - MarNelant : Al posto di #Koulibaly prenderei di più Gabriel Magalhães, mi piace di più, dell'Arsenal, più giovane, più alto, mo… -

Juventus, possibile beffa all'Inter per Bremer: la situazione ... dato che non può bastare il giovane Gatti . Nelle ultime ore è ... I nomi più importanti sono quelli di Gabriel dell'Arsenal e di Pau ... Aggrappati solo a Maldini e Massara ...concretizzasse anche la cessione di Paquetà dal Lione all'Arsenal ... sia rivolto al giovane talento belga, Charles De Katelaere. ... con cui Mendez, fregandosene dell'accordo in essere del suo assistito,... Corriere dello Sport ... dato che non può bastare ilGatti . Nelle ultime ore è ... I nomi più importanti sono quelli di Gabriele di Pau ......concretizzasse anche la cessione di Paquetà dal Lione all'... sia rivolto altalento belga, Charles De Katelaere. ... con cui Mendez, fregandosene'accordo in essere del suo assistito,... "Paquetà vuole l'Arsenal, pronta l'offerta per il Lione": Milan in attesa